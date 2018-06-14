2018-06-14T09:38:39+03:00
В мире

Сербия намерена признать Крым частью России

Депутаты сербского парламента вынесут вопрос на всеобщее голосование
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Сербии Александр Вучич и российский глава Владимир ПутинПрезидент Сербии Александр Вучич и российский глава Владимир ПутинФото: REUTERS
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Сербия должна на государственном уровне признать Крым неотъемлимой частью Российской Федерации. С таким призывом к президенту страны Александру Вучичу обратилась Сербская радикальная партия, являющаяся второй по численности в Скупщине (сербский парламент).

Помимо лидера страны, признать полуостров российским и тем самым показать солидарность с Москвой, которая неоднократно поддерживала Сербию в трудные времена, депутаты обратились к главе правительства Ане Брнабич и руководителю МИД Ивице Дачичу. Обращение было передано в ходе заседания парламента Сербии.

«Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии. Тем не менее, Сербия по факту не признает территориальную целостность Российской Федерации», - заявил лидер партии СРП Александр Шешель, добавив, что сей досадный пробел в международной политике государства Белграду пора давно исправить.

Кроме того, со слов политика, вопрос о признании Крыма частью России будет вынесен на голосование депутатов Скупщины уже ближайшей осенью. До этого времени члены партии намерены подготовить полноценную резолюцию, сообщает газета «Известия».

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее президент Сербии объяснил, почему его страна не может признать Крым российским. Как признался Александр Вучич, таким образом будет создан прецедент для признания независимости Косова, которое Белград считает своей неотъемлимой частью.

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