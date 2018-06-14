2018-06-14T09:46:24+03:00
Общество

Россияне назвали главные достоинства и недостатки соотечественников

Выяснилось, что молодежь критичнее относится к своей нации, чем представители старшего поколения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Главным достоинством россиян является гостеприимство, считают сами граждане нашей страныГлавным достоинством россиян является гостеприимство, считают сами граждане нашей страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Главными достоинствами россиян являются гостеприимство, трудолюбие и душевность. Такое мнение озвучили сами жители нашей страны.

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предложили респондентам выбрать из пяти предложенных эпитетов те, которые, по их мнению, лучше всего характеризуют россиян.

В результате главными положительными качествами русских оказалось гостеприимство, которое указали 45% опрошенных, трудолюбие (41%) и душевность (33%). Также в числе достоинств часто называли щедрость (26%), общительность (25%) и силу (23%).

В лидера среди отрицательных качеств оказалось пьянство, за которое проголосовали 16% опрошенных. Следом в этом антирейтинге идут лень с 13% и отсутствие дисциплины (6%). Еще 5% респондентов в качестве главных недостатков россиян назвали грубость и хитрость.

Примечательно, что граждане в возрасте от 18 до 24 лет гораздо критичнее оценивают своих соотечественников, чем представители старшего поколения. Так, в глазах молодых людей русские гораздо более пьющие и менее щедрые, чем в представлении пенсионеров, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно опросу от 2016 года, доля россиян, которые не курят и не употребляют алкоголь увеличилась до 40%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
21-й чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня
Хулен Лопетеги: "Я расстроен. Но желаю успеха сборной Испании на чемпионате мира 2018"
Самолет Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС
Сербия намерена признать Крым частью России
Ким Чен Ын настроен на личную встречу с Абэ
США опровергли обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии
Трамп объяснил необходимость возвращения России в G7
Погода в Москве на 14 июня 2018 года: осадков не ожидается
Освобожденный от должности Клименко поблагодарил Путина за доверие
Кличко хочет судиться с «Нафтогазом» из-за отключения горячей воды
Кабмин рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста‍ уже в четверг
Минтруд предложил ввести квоты на трудовых мигрантов в 2019 году
В Раде рассказали, как Порошенко пытается обмануть МВФ
Эрдоган предложил Путин совместно производить С-500
Генассамблея ООН осудила Израиль за действия в секторе Газа
Козак пообещал не допустить роста цен на топливо до 100 рублей за литр
Шарапова не сыграет в турнире WTA в Бирмингеме
При рассмотрении законопроекта о пенсионном возрасте Госдума не будет торопиться
Трамп объяснил, почему надо вернуть Россию в G7
Над Аляской столкнулись два небольших самолета