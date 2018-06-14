Россияне назвали главные достоинства и недостатки соотечественников

СЕГОДНЯ 09:46 2018-06-14T09:46:24+03:00

Выяснилось, что молодежь критичнее относится к своей нации, чем представители старшего поколения

Изменить размер текста: A A

Главными достоинствами россиян являются гостеприимство, трудолюбие и душевность. Такое мнение озвучили сами жители нашей страны.

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предложили респондентам выбрать из пяти предложенных эпитетов те, которые, по их мнению, лучше всего характеризуют россиян.

В результате главными положительными качествами русских оказалось гостеприимство, которое указали 45% опрошенных, трудолюбие (41%) и душевность (33%). Также в числе достоинств часто называли щедрость (26%), общительность (25%) и силу (23%).

В лидера среди отрицательных качеств оказалось пьянство, за которое проголосовали 16% опрошенных. Следом в этом антирейтинге идут лень с 13% и отсутствие дисциплины (6%). Еще 5% респондентов в качестве главных недостатков россиян назвали грубость и хитрость.

Примечательно, что граждане в возрасте от 18 до 24 лет гораздо критичнее оценивают своих соотечественников, чем представители старшего поколения. Так, в глазах молодых людей русские гораздо более пьющие и менее щедрые, чем в представлении пенсионеров, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно опросу от 2016 года, доля россиян, которые не курят и не употребляют алкоголь увеличилась до 40%.