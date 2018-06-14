В России сократилось производство крепкого алкоголя

СЕГОДНЯ 10:24 2018-06-14T10:25:10+03:00

Эксперты связывают это с ростом отгрузок продукции в последние несколько лет

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По итогам первого полугодия 2018 года в России отмечено падение производства основных видов алкогольных напитков. Так, производство водки сократилось на 5%, коньяка — на 8%, а шампанских вин — на 12%.

Эксперты утверждают, такого не наблюдалось в предыдущие годы. И связывают происходящий регресс на рынке крепкой алкогольной продукции с несколькими факторами. Во-первых, россияне продолжают экономить. Потребители переходят на более дешевую продукцию. Вместо пива покупают недорогие пивные напитки (рост на 20,4% в I квартале 2018 года к I кварталу 2017 года), вместо вина — винные напитки (+14,1%).

Также снижение производства в водочном и коньячном сегментах может быть связано с ростом отгрузок в прошлые периоды. За весь 2017 год водки отгрузили с заводов на 6% больше, чем в 2016 году, а коньяков — на 8,5%. В розничном сегменте могли остаться запасы.

При этом эксперты не считают, что увлечение здоровым образом жизни существенно повлияло не сокращение производства алкоголя, сообщает газета «Известия».