21-й чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня

СЕГОДНЯ 10:04 2018-06-14T10:04:48+03:00

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В четверг, 14 июня, в Москве на стадионе "Лужники" будет открыт чемпионат мира по футболу 2018 года. Стартовым поединком турнира будет встреча России и Саудовской Аравии. Это будет матч 1 тура в группе "А" соревнований.

Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу по результатам голосования, которое состоялось 2 декабря 2010 года. И начиная с сегодняшнего дня за титул чемпиона мира на 12 стадионах России в 11 городах будут биться 32 сборных, разбитых на 8 групп по 4 в каждой.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.