"Необратимые последствия": "Нафтогаз" пугает Европу "Северным потоком-2"

СЕГОДНЯ 10:14 2018-06-14T10:14:42+03:00

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Руководство украинского "Нафтогаза" все еще пытается отговорить европейские страны от оказания поддержки "Газпрому" в сфере строительства газопровода "Северный поток-2". В этот раз директор по развитию бизнеса компании Юрий Витренко заявил, что реализация данного проекта якобы нарушает законодательство и может привести к "необратимым последствиям".

"Реализация проекта "Северный поток-2" нарушает европейское законодательство, приведет к необратимым последствиям и постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа "Газпрома", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Украинская компания также раскритиковала позицию Германии по газовому вопросу в целом. Так, Витренко заявил, что Берлин якобы давил на Киев во время заключения сделки по топливу в 2009 году, заверяя в соответствии контракта европейским стандартам. Однако позже выяснилось, что соглашение отвечало лишь "русскому пониманию этих правил".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уже предостерегал Украину от критики Берлина относительно "Северного потока-2". ОН подчеркнул, что Германия пытается отстаивать интересы Киева.

Напомним, что 7 июня 2018 года разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне дала Швеция, а до этого проект одобрили также в Германии и Финляндии.