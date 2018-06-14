Правительство снизит экологический налог для мусорных операторов

СЕГОДНЯ 10:23 2018-06-14T10:23:20+03:00

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Российский кабмин принял решение снизить экологический налог для мусорных операторов в семь раз. Инициатором идеи стал вице-премьер правительства Дмитрий Козак. Он же и раздал поручение соответствующим ведомства, таким, как Минприроды, Минэкологии и Роспотребнадзор.

Министерство экономического развития РФ, в свою очередь предлагает не останавливаться на этом и еще отменить для бизнеса налоговые сборы как за бытовые, так и за промышленные отходы. Таким образом российский кабмин намерен оказать помощь населению в избежании увеличения уровня цен на вывоз мусора.

В то же время, как полагают специалисты отрасли, решение в настоящее время неочевидно. Ведь именно за счет экологического сбора должно идти финансирование программы рекультивации свалок и возведения новых экологичных объектов.

К слову, резкий рост тарифов на вывоз мусора в 2016–2017 годах побудил членов российского Кабинета министров заняться вопросом экологического налога, взимаемого с бизнеса за выбросы в атмосферу, а также с мусорных операторов при размещении отходов на полигонах.

По мнению экспертов, решение об отмене налога принесло бы больше пользы, если бы эти средства доходили до адресата, а проблем с закрытием свалок не возникало, сообщает газета «Известия».