Пресс-секретарь Белого дома опровергла слухи о своей отставке‍

СЕГОДНЯ 10:29 2018-06-14T11:23:18+03:00

Сара Сандрес заявила, что для нее большая честь работать с президентом США Дональдом Трампом, поэтому оставлять пост она не намерена

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что в скором времени она планирует уйти в отставку. Политик подчеркнула, что любит свою работу и раскритиковала телеканал SBC за распространение ложной информации.

"SBC, может быть, знает что-то о моих планах и моем будущем, чего не знаю? Я была на мероприятии в детском саду у своей дочери, когда они сообщили о моих "планах покинуть Белый дом", даже не поговорив со мной. Мне нравится моя работа, и для меня большая честь работать с президентом Дональдом Трампом", - написала Сандерс у себя в микроблоге Twitter.

Ранее в репортаже американского телеканала появилось сообщение о том, что представитель Белого дома планирует уволиться в конце этого года. Об этом она якобы сама сказала нескольким своим близким друзьям. Также сообщалось о планирующейся отставке ее первого заместителя Раджи Шаха.

Напомним, что Сандерс была назначена официальным представителем Белого дома еще в июле прошлого года. Она пришла на смену Шону Спайсеру, который был уволен за несогласие с кадровой политикой администрации, передает сайт kp.ru.