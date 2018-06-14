Овечкин выставит на аукцион станок, которым сбрил "чемпионскую бороду"

СЕГОДНЯ 10:55 2018-06-14T10:56:36+03:00

Все вырученные средства будут направлены в благотворительные организации, поддерживающие детей с ограниченными возможностями

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сбрил бороду, которую отращивал с самых первых матчей кубка Стэнли.

В своем аккаунте Twitter он выложил две фотографии. На первой двухмесячная борода хоккеиста все еще при нем, а уже на следующей мужчина гладко выбрит.

Спортсмен продаст бритву, которой сбрил чемпионскую бородуФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Теперь российский спортсмен планирует продать использованным им бритвенный станок на благотворительном аукционе. Все средства, вырученные с его реализации, пойдут в организации, которые занимаются поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями. Дата проведения аукциона будет объявлена позже.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне Овечкин во главе команды "Вашингтон" завоевал свой первый Кубок Стэнли, став лучшим снайпером плей-офф и самым ценным игроком турнира.