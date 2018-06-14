В российских дворах появятся "умные" шлагбаумы

СЕГОДНЯ 11:17 2018-06-14T11:17:53+03:00

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В ряде российских городов во дворах появятся так называемые умные шлагбаумы. Новинку собирается внедрить «Ростелеком» совместно с Минстроем в рамках программы «Умный город».

Как уверяют в компании, устройства будут работать автоматически. А получить доступ к ним можно будет через специальное приложение на смартфоне, в котором будут храниться необходимые для поднятия цифровые ключи.

Со слов заместителя главы Минстроя Андрея Чибиса, усовершенствованная технология облегчит жизнь не только простых граждан, но экстренных служб. Для которых все необходимые цифровые ключи будут доступны в круглосуточном режиме.

«Сегодня скорая помощь и пожарная служба часто не могут проехать. Пропускные системы должны быть "умными". Кажется, мелочь, а на самом деле это даёт другой уровень безопасности и комфорта», — заявил Чибис.

Пилотные проекты по установке «умных» шлагбаумов уже разрабатываются, как, собственно, и их дизайн. Сами же новинки должны появиться в конце этого года либо в начале следующего, сообщает газета «Известия».