Мосгорсуд признал законной блокировку Telegram в России

СЕГОДНЯ 11:21 2018-06-14T11:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский городской суд признал законной блокировку мессенджера Telegram на территории России. Такое решение было принято инстанцией в четверг, 14 июня.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу представителя Telegram - без удовлетворения", - постановила судья.

Стоит отметить, что представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев указывает на недоверие компании ФСБ России, поскольку ранее ведомство направляло запросы на дешифровку переписки незарегистрированных пользователей. В федеральной службе, в свою очередь, заявили, что не получали ответов на свои запросы, в том числе, с объяснениями возникших у мессенджера сложностей, передает ТАСС.

Напомним, что Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории России 16 апреля. В начале мая юристы компании обжаловали соответствующее решение Верховного суда России, но безуспешно, еще одна попытка была предпринята уже 14 мая.