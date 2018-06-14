В Дамаске открылся завод по производству колбасы для экспорта в Европу

СЕГОДНЯ 11:26 2018-06-14T11:27:00+03:00

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Под сирийским Дамаском начал работать завод по производству колбасы. Ожидается, что он сможет обеспечить колбасными изделиями не только всю страну, но и будет осуществлять поставки в европейские государства.

В населенном пункте Кисуа на полную мощность заработала фабрика по производству консервов, колбас и даже мясных деликатесов: ростбифа, ветчины и бастурмы. Эти продукты оперативно стали поставляться в большинство сирийских населенных пунктов, и уже сейчас местные жители получили возможность покупать необходимые товары в неограниченном количестве.

Отмечается, что производство на сирийской фабрике соответствует самым жестким требованиям к мясной продукции. Проверки проходят здесь каждые четыре месяца, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что в ряде регионов, которые подверглись нападению боевиков, ситуация резко отличается. Например, в Ракке и других городах, которые находятся под контролем международной коалиции, местные жители до сих пор испытывают недостаток во всех видах продовольствия и нуждаются в гуманитарных поставках, передает сайт «Свободная пресса».