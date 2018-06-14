2018-06-14T12:23:27+03:00
Политика

Сурков продолжит курировать украинское направление в Кремле

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помощник президента России Владислав Сурков. Фото Дмитрий Азаров/КоммерсантъПомощник президента России Владислав Сурков. Фото Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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Помощник президента России Владислав Сурков продолжит курировать урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в среду, 13 июня, президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в своей администрации. Каких-либо особых изменений не произошло, но четыре человека все же оставили свои должности.

Так, покинуть Кремль пришлось двум помощникам и двум советникам главы государства - Евгению Школову, который отвечал за кадровые вопросы, Владимиру Кожину (занимался военно-техническим сотрудничеством), Герману Клименко, ответственному за работу с интернет-сообществом и Сергею Григорову. Он курировал деятельность Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

На смену им пришли два новых чиновника - замглавы ФСБ Дмитрий Шальков, который занял должность главы Контрольного управления президента, и замглавы Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Ему теперь досталось управление кадрами в администрации.

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