Песков: наши женщины сами разберутся, стоит ли им вступать в связь с иностранцами во время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:34 2018-06-14T12:34:50+03:00

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России, что Кремль думает о предостережении Госдумы россиянкам не заводить отношений с иностранными болельщиками

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дурным тоном стремление парламентариев Госдумы предостеречь россиянок от вступления в близкие отношения с иностранцами, которые буквально наводнили страну в канун ЧМ-2018 по футболу.

Со слов Пескова, российские представительницы слабого пола вполне и сами способны, без излишних нравоучений, разобраться в этом столь щепетильном вопросе.

"Касаемо наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире", - недвусмысленно прокомментировал Песков слова главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о необходимости отказа россиян от интимных связей с иностранцами.

В продолжении темы Песков отметил, что не считает подобные темы достойными претендовать на статус главной новости. "Это никоим образом не относится к компетенции администрации президента", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Накануне глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиян от интимных связей с иностранцами, приехавшими на чемпионат, посетовав, что подобное «легкомысленное» поведение соотечественниц может привести к рождению детей в неполных семьях. В качестве аргумента парламентарий припомнила опыт Олимпиады 1980 года.

Чемпионат мира по футболу-2018 в России стартует сегодня, 14 июня матчем-открытием между сборными страны-хозяйки и Саудовской Аравией. Ожидается, что Москву посетят около 1 миллиона иностранных болельщиков.