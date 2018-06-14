Госдума: Украина сосредотачивает военных у границ России

СЕГОДНЯ 12:48 2018-06-14T12:48:50+03:00

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По заявлению Руслана Бальбекова, депутата Госдумы от Крыма, появление Украинской разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у границ России вызывает серьезную озабоченность. Он считает, что подобное действие — сознательная игра Киева на запад для обострения отношений с Россией.

"Концентрация украинских сил в регионе Азовского моря и наличие штурмовой авиации вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова​​​. Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — игра на западную публику в надежде на обострение отношений с РФ", - сказал Руслан Бальбек.

Депутат обращает внимание на то, что нападение на корабль, побережье полуострова или любой российский объект в Азовском море будет расцениваться как полномасштабное военное наступление.

Как сообщают РИА Новости, Бальбек считает, что Россия не станет проводить переговоры о перемирии в случае военного наступления со стороны Киева. Он подчеркнул, что любая агрессия со стороны получит зеркальный ответ.

Напомним, что ранее Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможных провокациях со стороны незалежной во время проведения ЧМ-2018. По мнению президента РФ, подобный вариант развития событий будет иметь тяжелые последствия для всей Украины.