2018-06-14T13:07:54+03:00
Экономика

Кабмин выступил за повышение экспортных пошлин на нефтепродукты

Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Правительство предлагает повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродуктыПравительство предлагает повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродуктыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Правительство России предложило повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Такое заявление сделал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Напомним, что в последние месяцы в стране наблюдается резкий рост цен на топливо. В связи с этим правительство бросило все силы на урегулирование ситуации.

Так, в начале июня министр энергетики Александр Новак сообщил, что в качестве меры влияния на нефтяные компании был подготовлен законопроект о повышении экспортной пошлины на нефть. При необходимости правительство будет готово оперативно привести его в действие.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что у отдельных российских чиновников на этот счет есть другое мнение. Например, вице-премьер РФ Дмитрий Козак не видит необходимости введения пошлины, но дальнейший рост цен на моторное топливо, по его мнению, может нанести серьезный удар по региональным бюджетам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американцы запустили в воздух самый большой в мире бумажный самолет
В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолетик
Пенсии будут увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей
Медведев объявил о повышении ставки НДС до 20%
Правительство планирует начать повышать пенсионный возраст с 2019 года
Госдума: Украина сосредотачивает военных у границ России
Песков: наши женщины сами разберутся, стоит ли им вступать в связь с иностранцами во время ЧМ-2018
Сурков продолжит курировать украинское направление в Кремле
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения
Путин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина
Ученые нашли средство для борьбы с неизлечимыми формами рака
Более 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста
В Дамаске открылся завод по производству колбасы для экспорта в Европу
Мосгорсуд признал законной блокировку Telegram в России
В российских дворах появятся "умные" шлагбаумы
Введение обязательных электронный ПТС отложили до конца 2019 года
Овечкин выставит на аукцион станок, которым сбрил "чемпионскую бороду"
Пресс-секретарь Белого дома опровергла слухи о своей отставке‍
В России сократилось производство крепкого алкоголя
Правительство снизит экологический налог для мусорных операторов
"Необратимые последствия": "Нафтогаз" пугает Европу "Северным потоком-2"
21-й чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня