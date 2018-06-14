Кабмин выступил за повышение экспортных пошлин на нефтепродукты

СЕГОДНЯ 13:07 2018-06-14T13:07:54+03:00

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Правительство России предложило повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Такое заявление сделал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Напомним, что в последние месяцы в стране наблюдается резкий рост цен на топливо. В связи с этим правительство бросило все силы на урегулирование ситуации.

Так, в начале июня министр энергетики Александр Новак сообщил, что в качестве меры влияния на нефтяные компании был подготовлен законопроект о повышении экспортной пошлины на нефть. При необходимости правительство будет готово оперативно привести его в действие.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что у отдельных российских чиновников на этот счет есть другое мнение. Например, вице-премьер РФ Дмитрий Козак не видит необходимости введения пошлины, но дальнейший рост цен на моторное топливо, по его мнению, может нанести серьезный удар по региональным бюджетам.