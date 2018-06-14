2018-06-14T13:52:56+03:00
В мире

Дело против Сталлоне о домогательствах передали в прокуратуру

Адвокат актера утверждает, что он невиновен
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Сильвестр Сталлоне.Сильвестр Сталлоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прокуратора округа Лос-Анджелес получила на рассмотрение материалы от полиции Санта-Моники штата Калифорнии, которые касаются обвинений в изнасиловании со стороны Сталлоне. Адвокат голливудского актера заявляет, что его клиент не совершал подобного преступления.

Информацию о проводящемся расследовании подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Грег Рислинг. Тем не менее, по законам Калифорнии, в случае совершения преступления, его срок давности уже истек.

Пострадавшая женщина предъявила обвинения Сталлоне в декабре 2017 года. Она утверждает, что в начале 1990-х подверглась насилию со стороны голливудского актера. По ее словам, произошло все в офисе актера во время их встречи. Как заявляет журнал Hollywood Reporter, ведомство должно в скором времени решить, предъявлять ли обвинение в изнасиловании актеру или нет.

Кроме обвинения, переданного в прокуратору, сайт kp.ru писал о еще одном обвинении в отношении Сталлоне. Пострадавшая не стала выдвигать официальные обвинения, однако заявила, что в возрасте 16 лет актер и его охранник принудили ее к сексу. По словам девушки, голливудская звезда угрожала ей расправой в случае, если об этой ситуации станет известно.

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