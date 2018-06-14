Кудрин: Пенсионная реформа позволит увеличить размер пенсионных выплат

СЕГОДНЯ 14:31 2018-06-14T14:31:02+03:00

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Предложенное правительством повышение пенсионного возраста выгодно гражданам, так как позволит увеличить размер пенсий. Такое мнение выразил председатель счетной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», - написал Кудрин на своей странице в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», ранее правительство озвучило свои предложение по постепенному повышению пенсионного возраста с 2019 года. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, планируется «пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году».

При этом предполагается, что россияне с большим трудовым стажем (40 лет для женщин и 45 для мужчин) смогут выходить на пенсию на два года раньше.

В правительстве ожидают, что подобные меры позволят увеличивать размер пенсионных выплат в среднем на 1 тысячу рублей ежегодно.

В ближайшее время проект пенсионной реформы поступит в Государственную Думу, первое чтение документа завершат к концу весенней сессии — до 29 июля. После этого до начала октября законопроект будет дорабатываться ко второму чтению.