Силуанов предупреждает о росте инфляции после повышения НДС

СЕГОДНЯ 14:42 2018-06-14T14:42:12+03:00

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По словам Антона Силуанова, первого вице-премьера и министра финансов, после повышения налога на добавленную стоимость в России с 18% до 20% инфляция может вырасти. Ожидается, что она будет около 4% и выше.

"В следующем году мы можем получить инфляцию порядка четырех — четырех с небольшим процентов в год", - сообщил Антон Силуанов во время выступления на заседании правительства. Подобный вариант развития событий, по его мнению, поможет накопить ресуры для развития инфраструктуры, поддержки экспорта и малого и среднего предпринимательства, а так же для реализации различных проектов, которые коснутся сферы образования и здравоохранения.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о намерении Правительства поднять ставку НДС до 20%. Сейчас налог на добавленную стоимость составляет 18%. Как обращает внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, льготы по НДС на социально значимые товары и услуги останутся без изменений.