Помпео: Американские санкции против КНДР будут отменены после полной денуклеаризации Корейского полуострова

СЕГОДНЯ 15:00 2018-06-14T15:00:44+03:00

Госсекретарь США подчеркнул, что отказ Пхеньяна от ядерного оружия должен иметь проверяемый и необратимый характер

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Американские санкции против КНДР будут сняты только после полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи в Сеуле.

«Мы намерены добиться полной денуклеаризации. Только тогда будет снятие санкций», - подчеркнул Помпео.

Он также добавил, что денуклеаризация КНДР должна иметь необратимый и проверяемый характер. По мнению Помпео, в Пхеньяне понимают, что этот процесс следует осуществлять быстро и последовательно.

Американский дипломат заверил, что ядерное разоружение Северной Кореи будет проходить в тесной координации с Токио и Сеулом.

Как сообщал сайт «КП», 12 июня на сингапурском острове Сентоса состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия под гарантии безопасности со стороны США.

В настоящее время госсекретарь Майкл Помпео находится в Сеуле, где ему предстоит встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. После этого дипломат отправится в Пекин. Цель его турне — лично оповестить союзников в регионе и Китай об итогах саммита КНДР-США.