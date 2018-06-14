2018-06-14T15:17:28+03:00
В мире

Лидер греческой опозиции поставил вопрос о доверии правительству

Такие меры недавним недавним подписанием двустороннего соглашения о переименовании Македонии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Греческий оппозиционер Кириакос МицотакисГреческий оппозиционер Кириакос МицотакисФото: REUTERS
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Лидер оппозиционной правоцентристской греческой партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис обратился к парламенту с просьбой поставить на голосование вопрос о доверии правительству премьер-министра страны Алексиса Ципраса. Такое требование было озвучено политиком по окончанию дебатов относительно новых реформ, вызванных подписанным недавно соглашением о переименовании Македонии.

Напомним, что данный документ утвердили премьеры двух республик Алексис Ципрас и Зоран Заев. Согласно ему, Республика Македония должны быть переименована в Северную Македонию. Афины на протяжении многих лет требовали изменить название бывшей югославской республики, чтобы оно не ассоциировалось с одноименной греческой областью.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент Македонии Георге Иванов категорически отказался подписывать соглашение, назвав ему продуктом политической самодеятельности.

Между тем, оппозиционный лидер выступил против подписания договора из других соображений. Мицотакиса не устраивает любой вариант, при котором в названии соседней страны сохранится слово "Македония".

"Мой долг не допустить, чтобы будущее нашей страны было связано соглашением, которое наносит ущерб национальным интересам. Я призываю Ципраса, если он осмелится, превратить вопрос о недоверии в вопрос о доверии правительству", — цитирует РИА Новости оппозиционера.

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