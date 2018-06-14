2018-06-14T15:38:04+03:00
Экономика

Минфин намерен продать часть госпакета акций Сбербанка

Вырученные средства ведомство направит на выполнение "майских указов" президента
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Государство намерено продать часть госпакета акций СбербанкаГосударство намерено продать часть госпакета акций СбербанкаФото: REUTERS
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Министерство финансов в рамках программы крупных приватизационных сделок намерено продать часть госпакета акций Сбербанка. Об этом 14 июня заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Со слов экономиста, квота долевого госучастия может быть продана без потери контроля государства над банком.

«По Сбербанку вопрос госучастия носит принципиальный характер, конечно, это госконтроль. Но в принципе, потому что там есть префы, можно еще немножко продать, не уступая госконтроль… Но решения пока нет», — сказал Моисеев.

Моисеев отметил, что если часть акционного портфеля государства будет все же продана, то вырученные средства пойдут на выполнение последних «майских указов» президента.

В продолжении темы замглавы Министерства финансов добавил, что в скором времени ведомство может обсудить приватизацию с Минэкономразвития.

«Последняя наша крупная продажа была "Алроса" в 2016 году и 20% "Роснефти". Соответственно, 2016 год был успешным, а потом у нас это все затихло. Это, конечно, нехорошо, и здесь, мне кажется, надо нам, может быть, с Минэком переосмыслить этот вопрос», — отметил Моисеев.

Государству принадлежит 50% плюс одна голосующая акция Сбербанка России. Остальной пакет распределен между юридическими и физлицам. Причем среди них есть и иностранные инвесторы - их доля составляет порядка 24%.

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