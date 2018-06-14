Японскую АЭС «Фукусима-2» планируют вывести из эксплуатации
Токийская энергетическая компания (ТЕРСО) планирует в скором времени вывести атомную электростанцию "Фукусима-2" из эксплуатации.
Такое заявление сделал глава предприятия Томоаки Кобаякава во время встречи с губернатором префектуры Масао Утибори, передает Associated Press.
Напомним, что "Фукусима-2" расположена в одноименной японской префектуре, где семь лет назад произошла крупнейшая после Чернобыля радиационная авария. Тогда сильное землетрясение магнитудой 9 баллов спровоцировало цунами, волны которого достигали 15 метров. В результате оказалась затоплена система энергоснабжения АЭС "Фукусима-1", и охлаждение реакторов перестало работать.
В то время все четыре энергоблока "Фукусимы-2" удалось заглушить, поэтому на этой станции обошлось без трагедии, передает сайт kp.ru.
Между тем, если Токийская компания все же осуществит задуманное и выведет АЭС из эксплуатации, но в Факусиме больше не останется ни одного атомного реактора. Всего же на территории страны их насчитывается семь.