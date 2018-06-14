2018-06-14T15:34:30+03:00
В мире

Японскую АЭС «Фукусима-2» планируют вывести из эксплуатации

Такое заявление сделал глава Токийской энергетической компании Томоаки Каобаякава
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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АЭС "Фукусима-2"АЭС "Фукусима-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Токийская энергетическая компания (ТЕРСО) планирует в скором времени вывести атомную электростанцию "Фукусима-2" из эксплуатации.

Такое заявление сделал глава предприятия Томоаки Кобаякава во время встречи с губернатором префектуры Масао Утибори, передает Associated Press.

Напомним, что "Фукусима-2" расположена в одноименной японской префектуре, где семь лет назад произошла крупнейшая после Чернобыля радиационная авария. Тогда сильное землетрясение магнитудой 9 баллов спровоцировало цунами, волны которого достигали 15 метров. В результате оказалась затоплена система энергоснабжения АЭС "Фукусима-1", и охлаждение реакторов перестало работать.

В то время все четыре энергоблока "Фукусимы-2" удалось заглушить, поэтому на этой станции обошлось без трагедии, передает сайт kp.ru.

Между тем, если Токийская компания все же осуществит задуманное и выведет АЭС из эксплуатации, но в Факусиме больше не останется ни одного атомного реактора. Всего же на территории страны их насчитывается семь.

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