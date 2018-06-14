Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня
Прощание со Станиславом Говорухиным - известным советским режиссером и актером - состоится в эту субботу, 16 июня. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты.
Напомним, что ранее именно он и сообщил о смерти 82-летнего артиста, который скончался в четверг, 14 июня, в подмосковном санатории "Барвиха".
"Кто хотел бы проситься со Станиславом Сергеевичем, прощание состоится в субботу в 09:00", - цитирует "Интерфакс" спикера.
Володин отметил, что более подробная информация, в том числе, относительно места проведения прощания, будет озвучено позже.
Сайт kp.ru писал о том, что смерть настигла известного кинорежиссера утром в 10:37. Причиной кончины стала тяжелая и продолжительная болезнь.
Сам президент России Владимир Путин, с которым Говорухин был в тесных дружеских отношениях, выразил соболезнования родным и близким артиста.
Станислав Говорухин. Светлая память....Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет
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