Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня

СЕГОДНЯ 15:44 2018-06-14T15:44:39+03:00

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда пройдет прощание со Станиславом Говорухиным

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Прощание со Станиславом Говорухиным - известным советским режиссером и актером - состоится в эту субботу, 16 июня. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты.

Напомним, что ранее именно он и сообщил о смерти 82-летнего артиста, который скончался в четверг, 14 июня, в подмосковном санатории "Барвиха".

"Кто хотел бы проситься со Станиславом Сергеевичем, прощание состоится в субботу в 09:00", - цитирует "Интерфакс" спикера.

Володин отметил, что более подробная информация, в том числе, относительно места проведения прощания, будет озвучено позже.

Сайт kp.ru писал о том, что смерть настигла известного кинорежиссера утром в 10:37. Причиной кончины стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Сам президент России Владимир Путин, с которым Говорухин был в тесных дружеских отношениях, выразил соболезнования родным и близким артиста.