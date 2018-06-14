2018-06-14T15:44:39+03:00
Общество

Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда пройдет прощание со Станиславом Говорухиным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Режиссер Станислав ГоворухинРежиссер Станислав ГоворухинФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прощание со Станиславом Говорухиным - известным советским режиссером и актером - состоится в эту субботу, 16 июня. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты.

Напомним, что ранее именно он и сообщил о смерти 82-летнего артиста, который скончался в четверг, 14 июня, в подмосковном санатории "Барвиха".

"Кто хотел бы проситься со Станиславом Сергеевичем, прощание состоится в субботу в 09:00", - цитирует "Интерфакс" спикера.

Володин отметил, что более подробная информация, в том числе, относительно места проведения прощания, будет озвучено позже.

Сайт kp.ru писал о том, что смерть настигла известного кинорежиссера утром в 10:37. Причиной кончины стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Сам президент России Владимир Путин, с которым Говорухин был в тесных дружеских отношениях, выразил соболезнования родным и близким артиста.

Станислав Говорухин. Светлая память....Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет

Еще больше материалов по теме: «Станислав Говорухин: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия - Саудовская Аравия: Федор Смолов начнет в атаке россиян поединок открытия ЧМ-2018
Европарламент потребовал от России немедленно освободить Сенцова
Главу Минсельхоза Оренбургской области задержали по делу о хищении бюджетных средств
СК записал видеоролик к ЧМ-2018 в поддержку сборной РФ
Путин оценил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына
Дворкович попросил работодателей отпустить болельщиков на футбол
Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию с визитом
Минфин намерен продать часть госпакета акций Сбербанка
Японскую АЭС «Фукусима-2» планируют вывести из эксплуатации
Загранпаспорта и водительские удостоверения в России подорожают
В Перу обнаружили могильник с детьми доколумбовой эпохи
Лидер греческой опозиции поставил вопрос о доверии правительству
Меган Маркл и Елизавета II впервые вместе отправились в поездку
Помпео: Американские санкции против КНДР будут отменены после полной денуклеаризации Корейского полуострова
Силуанов предупреждает о росте инфляции после повышения НДС
Кудрин: Пенсионная реформа позволит увеличить размер пенсионных выплат
Ученые рассказали об опасности долгого сна
Заключенный французской тюрьмы взял в заложники надзирателя
Исполнение решения суда по контракту "Газпрома" с "Нафтогазом" приостановлено
Дело против Сталлоне о домогательствах передали в прокуратуру
Россия и Украина обменялись списками заключенных граждан обеих стран
Американцы запустили в воздух самый большой в мире бумажный самолет
В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолетик
Пенсии будут увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей