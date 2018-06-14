2018-06-14T16:06:58+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

СК записал видеоролик к ЧМ-2018 в поддержку сборной РФ

Песню исполнил артист Дмитрий Дунаев [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Композицию исполнил артист Дмитрий ДунаевКомпозицию исполнил артист Дмитрий ДунаевФото: скрин с видео
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Главное управление Следственного комитета России по Москве решили поддержать сборную родной страны и записали видео с песней о футболе в преддверии ЧМ-2018. Они опубликовали его на официальном канале СК в YouTube. Композицию исполнил артист Дмитрий Дунаев, который известен выступлениями на разных мероприятиях ведомства.

Слова поддержки в песне звучат по-разному. Например, для поднятия боевого настроя есть такие слова: «мы будем болеть всей душой за Россию и будем болеть за российский футбол».

СК записал клип в поддержку сборной России.

«Мы не боимся футболистов знаменитых, мы разгромим всех фаворитов именитых. Мы точно знаем - будет матч с победным голом. Мы верим в сборную России по футболу» - поет Дунаев в песне на фоне сотрудников СК в форме.

В конце клипа все сотрудники ведомства убирают папки с уголовными делами, надевают шарфы надписью «Россия» и отправляются болеть за сборную на стадион вместе с другими болельщиками.

Ранее сайт kp.ru делал подборку с клипами как российских исполнителей, так и зарубежных, посвященными Чемпионату мира по футболу 2018.

Первый матч состоится 14 июня в 18:00 на стадионе «Лужники» между сборной России и сборной Саудовской Аравии.

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