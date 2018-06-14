Главу Минсельхоза Оренбургской области задержали по делу о хищении бюджетных средств

СЕГОДНЯ 16:21 2018-06-14T16:21:15+03:00

В Оренбурге по делу о мошенничестве задержан глава областного Минсельхоза Михаил Маслов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение 48 часов будет решен вопрос об избрании высокопоставленному чиновнику меры пресечения

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Сотрудниками правоохранительных органов в Оренбурге задержаны сразу два высокопоставленных чиновника. 14 июня были взяты под стражу в рамках расследования дела о мошенничестве глава Минсельхоза Оренбургской области Михаил Маслов и руководитель долевого госпредприятия ООО «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов.

«Сегодня в рамках расследования третьим следственным управлением (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления СК России уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержаны министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов, а также учредитель и фактический руководитель ООО «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов», - приводится на сайте Следственного комитета России.

По сообщению руководителя пресс-службы СК РФ Светланы Петренко, Маслов и Железнов похитили выделенные в 2016 году из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий денежные средства на сумму более 100 млн рублей.

В настоящее время задержанные находятся в камере предварительного заключения. В течении двух ближайших суток будет решен вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения и предъявлении обвинения.