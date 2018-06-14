Владимир Путин и саудовский принц готовы сотрудничать во всем, кроме футбола

СЕГОДНЯ 17:03 2018-06-14T17:03:13+03:00

На встрече в Кремле президент России и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пошутили, что могут пожелать победы только своим сборным

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Российский президент Владимир Путин провел 14 июня в Кремле встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе переговоров оба политика высказались за расширение сотрудничество между двумя странами во всех сферах.

Ну и конечно же российский президент и саудовский принц не смогли обойти стороной тему начинающегося через несколько часов Чемпионата мира по футболу-2018. Как известно, именно сборные России и Саудовской Аравии своим поединком на поле «Лужников» в Москве дадут старт мундиалю.

Как пошутил Владимир Путин, это тот случай, когда он не сможет пожелать успеха своему саудовскому коллеге. Скорее наоборот.

- Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия. Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде, - смеясь сказал президент России.

Наследный принц Саудовской Аравии со смехом воспринял шутку главы российского государства. Оценивая шансы своей сборной, Сальман Аль Сауд сказал, что саудовские игроки выложатся на поле по полной, и постараются склонить Фортуну на свою сторону.

- Если даже мы проиграем, мы с собой привезем политический и экономический переговорный капитал в свою страну. Если выиграем - это будет плюс к тем достижениям, которые мы достигнем, - отметил наследный принц.

Сегодня, 14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу-2018. После торжественной церемонии открытия турнира состоится первый матч мундиаля с участием сборных России и Саудовской Аравии. Помимо президента России Владимира Путина, за ходом сегодняшних футбольных баталий с трибуны «Лужников» будут наблюдать главы различных мировых держав, которые уже прибыли в Москву.