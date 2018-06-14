2018-06-14T17:26:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Аршавин пренебрег игрой своей команды и отправился смотреть ЧМ-2018

Футболист прибыл в Россию на открытие чемпионата
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Аршавин приехал болеть за сборную РоссииАршавин приехал болеть за сборную РоссииФото: Илья СМИРНОВ
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Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прибыл в Москву, чтобы посмотреть матч-открытие ЧМ-2018. Спортсмен оставил свою собственную команду, ради того, чтобы поболеть за бывших коллег на стадионе.

Сообщается, что 37-летний футболист, сейчас выступающий за алма-атинскую команду, 14 июня будет смотреть матч Россия — Саудовская Аравия вместе с владельцем футбольного клуба «Кайрат» — Кайратом Боранбаевым. Отмечается, что футболисту удалось найти окошко в плотном графике благодаря тому, что руководство клуба приняло решение выпустить в первой игре полуфинала Кубка Казахстана с павлодарским «Иртышом» не основной состав «Кайрата».

Ранее футболист признался, что его возраст в любом случае уже не позволил бы ему достойно выступить за сборную России. Однако Аршавин горячо более за команду и надеется, что его бывшие коллеги смогут выйти из группы, передает Пятый канал.

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