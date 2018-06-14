2018-06-14T17:28:05+03:00
Общество

Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня

Прощание со Станиславом Говорухиным пройдет в  в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве
Денис СУХОВ
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Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июняПрощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прощание с народным артистом РФ, председателем комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным состоится 16 июня в московском Храме Христа Спасителя. Об этом сообщили на сайте Государственной Думы.

«Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 9:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как сообщал сайт «КП», 14 июня в подмосковном санатории «Барвиха» на 83-м году жизни скончался актер и режиссер Станислав Говорухин. Причиной смерти кинематографиста стала продолжительная и тяжелая болезнь.

Говорухин запомнился прежде всего как автор легендарных картин «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят». Всего же на его счету десятки фильмов и ярких актерских работ.

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