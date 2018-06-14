2018-06-14T18:02:54+03:00
В мире

Германия арендует у Израиля беспилотники на 1 млрд евро

Сделку подтвердил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Премьер-министр Израиля Беньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Беньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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ФРГ и Израиль договорились об лизинге беспилотников. Как следует из условий сделки, которую анонсировали 14 июня израильские власти и компания-производитель Германия берет в аренду БПЛА военного назначения на общую сумму около 1 млрд евро.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, данная «гигантская» сделка имеет очень важное значение для оборонного комплекса ближневосточного государства, всей его экономики и отношений двух стран в области безопасности.

"Я очень доволен принятым накануне решением парламента Германии одобрить гигантскую сделку по лизингу израильских БПЛА. Германия помогает Израилю в сфере безопасности, Израиль помогает Германии", — сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, компания-производитель Israel Aerospace Industries (IAI) подтвердила, что предметом сделки стали многоцелевые машины большого радиуса действия Heron TP. Ее контрагентом с немецкой стороны выступила компания Airbus, имеющая доверенность на совершение подобного рода сделок от имени министерства обороны ФРГ.

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