СЕГОДНЯ 18:25 2018-06-14T18:29:35+03:00

Речь Владимира Путина на ЧМ-2018: Президент приветствовал болельщиков Чемпионата мира в России Фото: скриншот с видео

Владимир Путин выступил с речью перед первой игрой ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники»

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Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на открытии Чемпионата мира по футболу, который в этом году проходит в России. Глава государства приветствовал болельщиков перед первой игрой мундиаля на московском стадионе «Лужники».

Российский лидер поздравил зрителей с началом главного футбольного турнира планеты, который впервые проходит в России.

«В нашей стране футбол не просто самый массовый вид спорта — футбол у нас по-настоящему любят. И эта любовь, что называется, с первого взгляда, с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году», - заявил Путин.

Президент отметил, что россияне ответственно подошли к проведению у себя такого грандиозного мероприятия: было сделано все необходимое, чтобы болельщики, спортсмены и специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу футбольного праздника.

«И конечно, получили удовольствие от пребывания в России — открытой, гостеприимной, радушной. Обрели здесь новых друзей, единомышленников. Давайте вдумаемся: нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, миллиарды людей по всему миру», - продолжил глава российского государства.

В заключение Владимир Путин пожелал всем командам чемпионата успехов, а болельщикам — незабываемых впечатлений.

Напомним, в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве проходит первый матч Чемпионата мира по футболу-2018. Текстовую трансляцию игры читайте на сайте «Комсомольской правды».