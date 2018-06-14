Алан Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия

СЕГОДНЯ 18:27 2018-06-14T18:28:47+03:00

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Сборная России прямо в стартовом поединке чемпионата мира по футболу понесла очередную потерю. Травму получил один из наших лидеров Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА на 22-й минуте игры во время атаки нашей команды внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали наши доктора, чтобы оказать быструю оперативную помощь.

Дзагоева в итоге на 22-й минуте игры заменил полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев. Поединок в эти минуты продолжается на стадионе "Лужники". Счет пока 1-0 после гола Юрия Газинского.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.