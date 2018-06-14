Алан Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия
Полузащитник покинул поле на 23-й минуте игры
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев.Фото: REUTERS
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Сборная России прямо в стартовом поединке чемпионата мира по футболу понесла очередную потерю. Травму получил один из наших лидеров Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА на 22-й минуте игры во время атаки нашей команды внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали наши доктора, чтобы оказать быструю оперативную помощь.
Дзагоева в итоге на 22-й минуте игры заменил полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев. Поединок в эти минуты продолжается на стадионе "Лужники". Счет пока 1-0 после гола Юрия Газинского.
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