2018-06-14T18:28:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Алан Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия

Полузащитник покинул поле на 23-й минуте игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев.Полузащитник сборной России Алан Дзагоев.Фото: REUTERS
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Сборная России прямо в стартовом поединке чемпионата мира по футболу понесла очередную потерю. Травму получил один из наших лидеров Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА на 22-й минуте игры во время атаки нашей команды внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали наши доктора, чтобы оказать быструю оперативную помощь.

Дзагоева в итоге на 22-й минуте игры заменил полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев. Поединок в эти минуты продолжается на стадионе "Лужники". Счет пока 1-0 после гола Юрия Газинского.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.

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