2018-06-14T18:42:58+03:00
Общество

МИД Британии прокомментировало задержание ЛГБТ-активиста в Москве

Мужчина на Манежной площади выступал против притеснения секс-меньшинств
Мария ИГНАТЬЕВА
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МИД Британии прокомментировало задержание ЛГБТ-активиста в МосквеМИД Британии прокомментировало задержание ЛГБТ-активиста в МосквеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сегодня, 14 июня, днем в Москве задержали ЛГБТ-активиста из Великобритании, который устроил одиночный пикет, выйдя на Манежную площадь с плакатом на груди.

Стражи правопорядка доставили иностранца в отделение полиции, откуда в скором времени выпустили. Этот факт подтвердили в своем твитере представители МИД Великобритании.

- Наши сотрудники в Москве помогают Питеру Татчелл, который был арестован и впоследствии освобожден в России ранее. Мы поговорили с местными властями и рады подтвердить, что он здоров, и теперь он выпущен, - говорится в сообщении министерства.

Сам активист пишет в своем твитере, что 26 июня ему нужно явиться в суд. Его обвиняют в административном правонарушении по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей, обязательные работы или административный арест.

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