Сборная России обыгрывает Саудовскую Аравию 2:0 в матче открытия ЧМ-2018 после первого тайма

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-14T18:50:47+03:00

Голы у нас забили Газинский и Черышев

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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Итог приятен для нас - 2:0 в пользу сборной России.

На 11-й минуте счет в матче открыл Юрий Газинский. А потом на исходе первого тайма отличился Денис Черышев, поразивший ворота аравийцев на 41-й минуте игры. Команды ушли на 15-минутный перерыв, после которого встреча будет возобновлена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.