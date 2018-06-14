Сборная России обыгрывает Саудовскую Аравию 2:0 в матче открытия ЧМ-2018 после первого тайма
Голы у нас забили Газинский и Черышев
Денис Черышев забил второй гол в матче открытия ЧМ-2018.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Итог приятен для нас - 2:0 в пользу сборной России.
На 11-й минуте счет в матче открыл Юрий Газинский. А потом на исходе первого тайма отличился Денис Черышев, поразивший ворота аравийцев на 41-й минуте игры. Команды ушли на 15-минутный перерыв, после которого встреча будет возобновлена.
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