СМИ: Страны ЕС единогласно одобрили введение ответных пошлин на товары из США

СЕГОДНЯ 18:51 2018-06-14T18:51:01+03:00

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Страны Евросоюза в ходе заседания в Брюсселе единогласно поддержали ответные торговые меры против США. Речь идет о введении пошлин на импортируемые из США товары.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, общая сумма планируемого сбора оценивается в 2,8 млрд евро или 3,3 млрд долларов. Предполагается, что эти меры станут ответом на введенные США пошлины на импортные сталь и алюминий.

Отмечается, что введение контрмер против США должна также поддержать Еврокомиссия, заседание которой запланировано на 20 июня.

Как сообщал сайт «КП», в начале марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении заградительных пошлин на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

Некоторые союзники Вашингтона, в том числе Мексика, Канада и страны Евросоюза получили отсрочку с введением американских пошлин до 1 июня. До тех пор стороны вели безрезультатные переговоры, и в итоге ограничения вступили в силу для всех торговых партнеров США.