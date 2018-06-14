2018-06-14T19:24:01+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В ООН смотрят церемонию открытия ЧМ-2018 в прямой трансляции

Трансляцию организовало постпредство нашей страны при ООН
Алексей ОСИПОВ
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Постпреды-страны участниц ЧМ-2018 по футболу в штаб-квартире ООН.Постпреды-страны участниц ЧМ-2018 по футболу в штаб-квартире ООН.
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В холле штаб-квартиры ООН, расположенной в Нью-Йорке, сегодня особенно людно. Для коллег-дипломатов, сотрудников штаб-квартиры, многочисленных туристов постпредство нашей страны при ООН организовало прямую трансляцию церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018, стартовавшего в России, и первую игру чемпионата.

Постпреды стран-участниц ЧМ-2018 пришли на просмотр в футболках национальных сборных.

Чуть позже к собравшимся присоединится и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, уже получивший в качестве памятного подарка футбольный мяч от постоянного представителя нашей страны при ООН Василия Небензи.

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