В ООН смотрят церемонию открытия ЧМ-2018 в прямой трансляции

СЕГОДНЯ 19:23 2018-06-14T19:24:01+03:00

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В холле штаб-квартиры ООН, расположенной в Нью-Йорке, сегодня особенно людно. Для коллег-дипломатов, сотрудников штаб-квартиры, многочисленных туристов постпредство нашей страны при ООН организовало прямую трансляцию церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018, стартовавшего в России, и первую игру чемпионата.

Постпреды стран-участниц ЧМ-2018 пришли на просмотр в футболках национальных сборных.

Чуть позже к собравшимся присоединится и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, уже получивший в качестве памятного подарка футбольный мяч от постоянного представителя нашей страны при ООН Василия Небензи.