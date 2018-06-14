2018-06-14T19:25:54+03:00
В мире

СМИ сообщили об отказе Индии участвовать в совместной с Россией разработке новейшего истребителя пятого поколения

Причиной сворачивания 11-летней программы якобы стали непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Су-57Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Индийские власти отказались от сделки с Россией на 9 млрд долларов по созданию на базе российского истребителя пятого поколения ПАК Фа Су-57 первого подробного индийского аналога FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft – истребитель пятого поколения).

Как сообщают индийские СМИ со ссылкой на собственные источники в Минобороны страны, в Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии объяснили это тем, что якобы и без России владеют всеми уникальными технологиями, необходимыми для создания крылатой машины.

В российском Минобороны и в индийском оборонном ведомстве данную информацию пока не опровергли и не подтвердили.

Напомним, в феврале 2017 года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Москва и Нью-Дели согласовали совместную разработку новейшего истребителя на базе российского Су-57. Программа была рассчитана на 11 лет.

Стоит отметить, что данная крупная сделка, которая имела бы свое логическое завершение, позволила бы Индии иметь в своем военном арсенале истребитель пятого поколения и поставила бы южно-азиатское государство в один ряд с Россией, США и Китаем.

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