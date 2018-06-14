2018-06-14T19:26:29+03:00
В мире

Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на благотворительный Фонд Трампа

Президент США назвал иск «бесчестной атакой» со стороны соратников Хиллари Клинтон
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала судебный иск против президента США Дональда Трампа и его детей с требованием о ликвидации их благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation.

Заявление поступило в Верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэтене. В нем Андервуд обвиняет фонд в «противоправных действиях», которые якобы длились около 10 лет. В частности, речь идет об «обширном политическом сотрудничестве», которое Фонд вел с президентской кампанией Трампа. По версии генпрокурора, руководство благотворительной организации неоднократно и осознанно проводило незаконные сделки в собственных корыстных интересах.

«Trump Foundation была не более чем чековой книжкой для платежей Трампа и его компаний благотворительным организациям, независимо от назначения и законности последних. Это идет вразрез с принципами частных благотворительных фондов», - цитирует иск газета Huffington Post.

Андервуд требует от Трампа компенсацию в размере 2,8 млн долларов плюс штрафы. Также она просит суд запретить американскому лидеру в течение десяти лет возглавлять благотворительные фонды, а его детям — Дональду-младшему, Эрику и Иванке Трамп — в течение года.

Американский лидер уже отреагировал на иск, сообщив на своей странице в Твиттер, что намерен судиться, а не урегулировать спор соглашением.

По его словам, иск — это бесчестная атака экс-генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана, который покинул свой пост в мае этого года после обвинений в сексуальном насилии.

«Шнайдерман, который руководил кампанией (кандидата в президенты Хиллари) Клинтон в Нью-Йорке, никогда не имел смелости начать это нелепое дело, которое задержалось в офисе генпрокурора почти на два года. Теперь он с позором оставил пост, а его последователи начали разбирательство», - написал Трамп.

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