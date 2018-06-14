2018-06-14T19:40:45+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Артем Дзюба забил третий гол в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия

Он отличился через пару минут после выхода на замену вместо Федора Смолова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба забил третий гол в матче Россия - Саудовская Аравия.Артем Дзюба забил третий гол в матче Россия - Саудовская Аравия.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" продолжается стартовый поединок чемпионата мира по футболу. Россия играет против Саудовской Аравии и во втором тайм поединка зрители увидели третий гол в этой встрече!

На 70-й минуте у нас вместо Федора Смолова на замену вышел форвард Артем Дзюба. И буквально через минут он после передачи с фланга от Александра Головаина довел счет до разгромных 3:0.

Встреча продолжается в эти минуты. Ранее голы у нас забили Газинский и Черышев в первом тайме.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.

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