Матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия посетили 78 011 человек

СЕГОДНЯ 19:42 2018-06-14T19:43:14+03:00

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Была обнародована официальная посещаемость матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия. На матч, который проходит в Москве на стадионе "Лужники", пришли 78 011 человек.

Таковы данные, которые были обнародованы пресс-службой Международной федерации футбола, а затем уже на стадионе "Лужники" в Москве. Зрители встретили овациями это объявление.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.