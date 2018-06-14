Новак допустил, что страны ОПЕК+ обсудят смягчение квот на нефтедобычу на встрече в Вене 22-23 июня

СЕГОДНЯ 20:39 2018-06-14T20:39:26+03:00

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Министр энергетики РФ Александр Новак допустил, что участники соглашения ОПЕК+ договорятся смягчить квоты на нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Такие параметры стороны намерены обсудить на встрече в Вене 22-23 июня.

«Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть изменения рынка в другую сторону. Он должен быть сбалансирован. Параметры - до 1,5 млн баррелей в сутки на сегодняшний день могут быть рассмотрены», - заявил министр журналистам.

По словам Новака, что некоторые страны ОПЕК+ могут начать увеличение добычи уже с 1 июля, так как на рынке наблюдается динамика в пользу увеличения спроса на нефть.

«Нужно смотреть динамику роста спроса и возможности в целом разных стран по увеличению объемов добычи. Не все смогут в сегодняшний ситуации. Есть страны, которые могут нарастить добычу, есть те, кому сложно это сделать быстро. Нужно все это посчитать», - пояснил глава Минэнерго.

Новак отметил, что уже встречался на днях в Москве с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом, с которым обсудил возможность плавного увеличения добычи.

Напомним, государства-члены ОПЕК и несколько стран, не входящих в организацию, заключили в декабре 2016 года соглашение о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки, однако в итоге суммарно сократили добычу на 2,2 млн баррелей.