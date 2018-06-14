2018-06-14T21:09:11+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о звонке от Владимира Путина

Глава государства поздравил команду с победой в матче открытия ЧМ-2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов.Фото: REUTERS
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Сборная России в блестящем стиле одержала победу над командой Саудовской Аравии в стартовом поединке чемпионата мира по футболу 2018 года со счетом 5:0. После игры в адрес наших посыпалось немало слов поздравлений. В том числе - и от президента. Наставник нашей команды после начала пресс-конференции отлучался на пару минут, пока с журналистами общался полузащитник Денис Черышев. Вернувшись же, он сказал журналистам:

- Мне звонил глава страны. Поздравил, просил передать всем футболистам спасибо за игру. Попросил так играть дальше.

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия.

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