Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о звонке от Владимира Путина

СЕГОДНЯ 21:08 2018-06-14T21:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сборная России в блестящем стиле одержала победу над командой Саудовской Аравии в стартовом поединке чемпионата мира по футболу 2018 года со счетом 5:0. После игры в адрес наших посыпалось немало слов поздравлений. В том числе - и от президента. Наставник нашей команды после начала пресс-конференции отлучался на пару минут, пока с журналистами общался полузащитник Денис Черышев. Вернувшись же, он сказал журналистам:

- Мне звонил глава страны. Поздравил, просил передать всем футболистам спасибо за игру. Попросил так играть дальше.

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия.