Россия и Саудовская Аравия расширят кооперацию в области энергетики
Москва и Эр-Рияд условились расширить кооперацию в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халеда аль-Фалеха.
Кроме того, стороны договорились руководствоваться принципами стремления к сбалансированному рынку энергоносителей, который поддерживается надежным и достаточным предложением.
Отмечается, что Россия и Саудовская Аравия создадут долгосрочные структуры для партнерства и пригласят к взаимодействию других производителей нефти.
Как сообщал сайт «КП», ранее Александр Новак обсудил с Халедом аль-Фалехом возможность плавного смягчения квот в рамках сделки ОПЕК+, с последующим постепенным наращиванием добычи участниками соглашения.
Предполагается, что увеличение нефтедобычи можеn быть согласовано на встрече стран ОПЕК+ в Вене 22-23 июня.