2018-06-14T21:20:09+03:00
Экономика

Россия и Саудовская Аравия расширят кооперацию в области энергетики

Москва и Эр-Рияд намерены углубить сотрудничество в нефтегазовом секторе
Денис СУХОВ
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр энергетики РФ Александр Новак.Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр энергетики РФ Александр Новак.Фото: REUTERS
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Москва и Эр-Рияд условились расширить кооперацию в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халеда аль-Фалеха.

Кроме того, стороны договорились руководствоваться принципами стремления к сбалансированному рынку энергоносителей, который поддерживается надежным и достаточным предложением.

Отмечается, что Россия и Саудовская Аравия создадут долгосрочные структуры для партнерства и пригласят к взаимодействию других производителей нефти.

Как сообщал сайт «КП», ранее Александр Новак обсудил с Халедом аль-Фалехом возможность плавного смягчения квот в рамках сделки ОПЕК+, с последующим постепенным наращиванием добычи участниками соглашения.

Предполагается, что увеличение нефтедобычи можеn быть согласовано на встрече стран ОПЕК+ в Вене 22-23 июня.

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