Минобороны опровергло сообщения о приведении Черноморского флота в повышенную боеготовность
Силы Черноморского флота ВМС РФ несут службу в штатном режиме и не переводились в режим повышенной готовности на время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении, распространенным Минобороны России.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что ЧМ РФ якобы переведен в состояние повышенной боеготовности в виду возможных провокаций со стороны Украины в период ЧМ-2018.
Утверждалось, что мероприятия по повышению боеготовности предполагают переброску в регион дополнительных кораблей, а также усиленное патрулирование береговой охраной и морской авиацией.
«Сообщение британского агентства Reuters со ссылкой на «источники, близкие к российским военным» о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского Флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины — фейк», - заверили в российском оборонном ведомстве.
Также там подчеркнули, что все силы Черномосркого флота продолжают нести службу в штатном режиме и никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводится.