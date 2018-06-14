2018-06-14T23:21:06+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Режиссер открытия ЧМ-2018 объяснил неприличный жест Робби Уильямса

Илья Авербух заверил, что певец не собирался оскорблять Россию
Юлия ДИВЕЕВА
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Британский поп-исполнитель Робби УильямсБританский поп-исполнитель Робби УильямсФото: REUTERS
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Британский певец Робби Уильямс, выступавший на открытии Чемпионата мира по футболу 2018 года, не пытался обидеть Россию. Так режиссер церемонии Илья Авербух объяснил неприличный жест поп-исполнителя.

Во время исполнения песни Rock DJ, Уильямс показал средний палец в одну из телекамер,а затем изменил немного текст в своей песни, спев «я сделал это бесплатно». Жест певца попал в прямой эфир.

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», - заверил Авербух.

Он отметил, что британец «большая звезда, знает, что делает», передает Р-спорт.

Напомним, церемония открытия чемпионата мира состоялась 14 июня на московском стадионе «Лужники» перед первым матчем турнира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом - 5:0.

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