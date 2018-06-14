Режиссер открытия ЧМ-2018 объяснил неприличный жест Робби Уильямса
Британский певец Робби Уильямс, выступавший на открытии Чемпионата мира по футболу 2018 года, не пытался обидеть Россию. Так режиссер церемонии Илья Авербух объяснил неприличный жест поп-исполнителя.
Во время исполнения песни Rock DJ, Уильямс показал средний палец в одну из телекамер,а затем изменил немного текст в своей песни, спев «я сделал это бесплатно». Жест певца попал в прямой эфир.
«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», - заверил Авербух.
Он отметил, что британец «большая звезда, знает, что делает», передает Р-спорт.
Напомним, церемония открытия чемпионата мира состоялась 14 июня на московском стадионе «Лужники» перед первым матчем турнира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом - 5:0.