Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на рынке топлива

СЕГОДНЯ 23:37 2018-06-14T23:40:49+03:00

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Ситуацию с ценами на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) обсудил премьер-министр России Дмитрий Медведев с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Обэтом сообщает пресс-служба правительства.

На встрече рассматривались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе влияние на него решений, которые принимает правительство для стабилизации цен на бензин, говорится на сайте кабмина.

Кроме того Медведев и Сечин поговорили о работе «Роснефти», итогах ее деятельности за прошлый год, а также обсудили крупные текущие и перспективные проекты компании.

Как сообщал сайт kp.ru, в апреле цены производителей автомобильного бензина в России выросли по сравнению с мартовским уровнем на 13%. И стоимость топлива продолжает расти. Независимый топливный союз в конце прошлой неделе предупредил, что в скором времени бензин может стоит по 100 рублей за литр.

Однако в среду вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов заверил, что правительство этого не допустит. Он подчеркнул. что у государтсва достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого подорожания топлива.