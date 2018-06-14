Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на рынке топлива
Ситуацию с ценами на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) обсудил премьер-министр России Дмитрий Медведев с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Обэтом сообщает пресс-служба правительства.
На встрече рассматривались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе влияние на него решений, которые принимает правительство для стабилизации цен на бензин, говорится на сайте кабмина.
Кроме того Медведев и Сечин поговорили о работе «Роснефти», итогах ее деятельности за прошлый год, а также обсудили крупные текущие и перспективные проекты компании.
Как сообщал сайт kp.ru, в апреле цены производителей автомобильного бензина в России выросли по сравнению с мартовским уровнем на 13%. И стоимость топлива продолжает расти. Независимый топливный союз в конце прошлой неделе предупредил, что в скором времени бензин может стоит по 100 рублей за литр.
Однако в среду вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов заверил, что правительство этого не допустит. Он подчеркнул. что у государтсва достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого подорожания топлива.