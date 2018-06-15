Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана

СЕГОДНЯ 00:54 2018-06-15T00:54:51+03:00

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Президент России Владимир Путин познакомил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом рассказал председатель армянского правительства во время онлайн-трансляции на его странице в Facebook.

Знакомство произошло на стадионе «Лужники», где проходил первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

«После стартовой игры сборных России и Саудовской Аравии президент РФ Владимир Путин пригласил меня на небольшой прием, в ходе которого познакомил меня с Алиевым. Мы просто познакомились, никакого существенного разговора не было» - цитирует слова премьера ТАСС.

Никола Пашинян прибыл в Москву 13 июня с двухдневным рабочим визитом. В тот же день вечером состоялась его встреча с президентом РФ. В четверг премьера принял его российский коллега Дмитрий Медведев, а затем он побывал на церемонии открытия ЧМ-2018.