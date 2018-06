Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы

Президент Чехии Милош Земан пригласил в Пражский Град журналистов и в их присутствии сжег на костре огромные красные трусы, которые в 2015 году сняли с президентского штандарта.

Тогда местная арт-группа Ztohoven сумела заменить флаг на трусы на флагштоке над резиденцией политика. Так они дали понять, что то президент «ничего не стесняется». Ярко-красное белье вместо флага стало символом несогласных с политикой Земана.

После сожжения трусов презиент Чехии заявил, что «время нижнего белья в политике закончилось», и политику стоит проводить на основании обмена мнениями, а не нижнего белья. Акция проходила в присутсвии пожарных.

Zdroj FB prezidenta R/ reedit zvukov stopy All rights reserved. No copyright infringement intended. For informational and educational purposes.