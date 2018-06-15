2018-06-15T01:55:56+03:00
В мире

Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы

Земан заявил, что политика нижнего белья закончилась [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Чехии Милош Земан проводит акцию сожжения красных трусовПрезидент Чехии Милош Земан проводит акцию сожжения красных трусов
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Президент Чехии Милош Земан пригласил в Пражский Град журналистов и в их присутствии сжег на костре огромные красные трусы, которые в 2015 году сняли с президентского штандарта.

Тогда местная арт-группа Ztohoven сумела заменить флаг на трусы на флагштоке над резиденцией политика. Так они дали понять, что то президент «ничего не стесняется». Ярко-красное белье вместо флага стало символом несогласных с политикой Земана.

После сожжения трусов презиент Чехии заявил, что «время нижнего белья в политике закончилось», и политику стоит проводить на основании обмена мнениями, а не нижнего белья. Акция проходила в присутсвии пожарных.

Президент Чехи Милош Земан сжег на костре гигантские красные трусы.Zdroj FB prezidenta R/ reedit zvukov stopy All rights reserved. No copyright infringement intended. For informational and educational purposes.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 20 сентября 2015 года над памятником архитектуры чешской столицы Пражским градом, где располагается резиденция главы государства, вместо флага развевались огромные красные трусы-боксеры. Члены группы Ztohovenпереоделись в трубочистов, взобрались на крышу, воспользовавшись строительными лесами, спустили президенсткий штандарт и подняли вместо него трусы.

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