Лидер группы «Чайф» перепел песню «Аргентина –Ямайка» после победы сборной РФ
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин поздравил в соцсетях россиян с победой нашей сборной в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией, перепев свою знаменитую песню «Аргентина-Ямайка 5:0» на новый манер. Новый вариант музыкант записал на видео и опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
«Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0», - спел Шахрин.
Перед открытием чемпионата мира автор и исполнитель песен признался, что будет болеть на этом турнире за сборные России и Аргентины. Шахрин уточнил, что сборная Аргентины – это «запасной вариант», передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоялся первый матч чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской аравией. Победу одержали наши спортсмены со счетом 5:0. Следующая игра у команды РФ со сборной Египта 19 июня.
Турнир проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.