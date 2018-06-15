2018-06-15T02:39:30+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Лидер группы «Чайф» перепел песню «Аргентина –Ямайка» после победы сборной РФ

Владимир Шахрин изменил текст композиции и выложил новый вариант песни в Instagram [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Владимир ШахринВладимир ШахринФото: Евгения ГУСЕВА
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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин поздравил в соцсетях россиян с победой нашей сборной в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией, перепев свою знаменитую песню «Аргентина-Ямайка 5:0» на новый манер. Новый вариант музыкант записал на видео и опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0», - спел Шахрин.

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ПЯТЬ - НОЛЬ! #чайф #чайфдома #владимиршахрин #чм2018
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Перед открытием чемпионата мира автор и исполнитель песен признался, что будет болеть на этом турнире за сборные России и Аргентины. Шахрин уточнил, что сборная Аргентины – это «запасной вариант», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоялся первый матч чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской аравией. Победу одержали наши спортсмены со счетом 5:0. Следующая игра у команды РФ со сборной Египта 19 июня.

Турнир проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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