Вице-президент Facebook по коммуникациям уволился после скандала с данными ползователей

СЕГОДНЯ 05:36 2018-06-15T05:38:45+03:00

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В компании Facebook уходит в отставку вице-президент компании по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж. Об этом он объявил сам на пресс-конференции 14 июня.

«После свыше 10 лет в Facebook я решил, что настала пора открыть новую главу в моей жизни. Руководить политикой и коммуникациями в технологической компании, развивающейся сверхтемпами, доставляло мне истинное удовольствие. Эта работа, однако, интенсивна и не оставляет времени для чего-то еще», - написал Шрейдж в своем блоге Facebook.

Он непосредственно курировал меры, которые компания в последние месяцы предпринимала для усиления безопасности после передачи персональных данных пользователей аналитической частной компании, переает ТАСС.

Шрейдж упомянул, что свою отставку он обсудил с Марком Цукербергом и Шерил Сандберг. По его словам, глава компании предложил ему оставаться в Facebook, пока не будет выбран его преемник, которому он передаст все дела. В дальнейшем Шрейдж будет выполнять функции советника при руководстве компании.

Как писал сайт kp.ru, скандал вокруг Facebook разгорелся после того, как стало известно, что компания Cambridge Analytica использует личные данные владельцев учетных записей Facebook для анализа их политических предпочтений.