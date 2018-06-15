2018-06-15T06:36:16+03:00
Происшествия

В Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту

Пилоту пришлось развернуть лайнер уже через 15 минут после вылета из Калгари
Юлия ДИВЕЕВА
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Самолет авиакомпании WestJet в аэропорту КалгариСамолет авиакомпании WestJet в аэропорту КалгариФото: REUTERS
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В аэропорту канадского города Калгари совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании WestJet. Экипад получил сообщение о возгорании в грузовом отсеке.

Boeing-737 следовал из Калгари в Ванкувер. Однако уже через 15 минут после взлета, пилот получил сигнал о возгорании в грузовом отсеке и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Как передает телеканал CTV, посадка прошла в штатном режиме, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Нет данных о том, сколько человек было на борту, пока не поступало. Все они вылетели в Ванкувер другим рейсом.

Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку.

Ранее сайт kp рассказыывал, что в Киеве Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского (Жуляны) был закрыт до полуночи 14 июня из-за аварии с приземлившимся самолетом. Лайнер со 169 пассажирами на борту занесло на покрой полосе и он выкатился с асфальта.

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